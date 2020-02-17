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В США провели тестовый запуск баллистической ракеты Trident II без боевой части

Несмотря на планы военного руководства США снять МБР Trident II с вооружения в 2024 году, эта боеголовка недавно прошла очередные испытания. Тестовый запуск баллистической ракеты провели без боевой части недалеко от города Сан-Диего.

Пресс-служба ВМФ США заявила, что недавно были проведены плановые испытательные запуски невооруженной МБР Trident II с USS Maine - подводной лодки, дислоцированной у побережья Сан-Диего. Испытание стареющей версии ядерных боеголовок последовало за недавним ремонтом и дозаправкой субмарины. Команда инженеров в настоящее время разрабатывает следующее поколение системы стратегического оружия Trident, которое расширит средства сдерживания на море в США.

Испытание было призвано протестировать состояние МБР и собрать дополнительную информацию о качестве сборки, убойной силе и других спецификациях. Известно, что Trident II должны были снять с вооружения в 2024 году, однако теперь срок службы продлили до 2040-х годов. Более двух третей ядерного арсенала страны приходится на эти ракеты. Они имеют дальность полета более 12 тыс. км, каждая из которых несет до 14 боеголовок с независимым наведением.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:26

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