В США провели тестовый запуск баллистической ракеты Trident II без боевой части





Пресс-служба ВМФ США заявила, что недавно были проведены плановые испытательные запуски невооруженной МБР Trident II с USS Maine - подводной лодки, дислоцированной у побережья Сан-Диего. Испытание стареющей версии ядерных боеголовок последовало за недавним ремонтом и дозаправкой субмарины. Команда инженеров в настоящее время разрабатывает следующее поколение системы стратегического оружия Trident, которое расширит средства сдерживания на море в США.Испытание было призвано протестировать состояние МБР и собрать дополнительную информацию о качестве сборки, убойной силе и других спецификациях. Известно, что Trident II должны были снять с вооружения в 2024 году, однако теперь срок службы продлили до 2040-х годов. Более двух третей ядерного арсенала страны приходится на эти ракеты. Они имеют дальность полета более 12 тыс. км, каждая из которых несет до 14 боеголовок с независимым наведением.