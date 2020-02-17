В России представлен новый высокоточный метод диагностики аневризмы головного мозга





До сих пор в клинической практике не используется оценка рисков получить внутричерепное кровоизлияние. Аневризму головного мозга называют опасным заболеванием, но ученые из ТГТУ предоставили возможность изменить ситуацию. Аневризмой называют аномальную выпуклость на стенке сосуда, которая никак себя не проявляет до определенного момента. Спасти пациента медики могут только путем перенаправления потока крови, чтобы перекрыть доступ к пострадавшему месту. Метод российских ученых заключается в том, чтобы на виртуальной модели проверить каждый случай на необходимость оперативного вмешательства. Оценки риска проводит сложный математический расчет. Для этого необходимо сделать ангиографию и распечатать 3D-модель сосуда.Ученые предложили исследовать систему сосудов мозга человека с помощью специального зонда, который вводится через бедренную артерию. Это поможет оценить плотность сосудов и их свойства.