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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева после скандала выходит на улицу с измененной внешностью

Алена Водонаева, видимо, серьезно переживает из-за того негатива, который обрушился на нее в соцсетях и с телеэкранов, когда она высказала свое мнение о выдаче маткапитала и прерывании беременности.


Позже Водонаева уже посещала в полицию, а также наняла адвоката Екатерину Гордон. Юрист, со своей стороны, воззвала всех женщин не игнорировать сексистские выпады со стороны представителей мужского пола.

Госпожа Водонаева пока не озвучивала, что ей поступают угрозы, но все таки решила подумать о возможном развитии событий заранее. Выходя из дома она старается изменить свой внешний облик. Сегодня Алена предпочитает широкополые головные уборы и закрывает часть лица на манер героев вестернов.

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева после скандала выходит на улицу с измененной внешностью

Хотя при нынешней вирусной угрозе из Китая, которая пока не слишком актуальна в России, в этом виде нет ничего экстравагантного.

Несколько журналистов и блогеров уже увидели Водонаеву на московских проспектах как раз в подобном облике. В частности, журналистка Алена Жигалова узнала бывшую звезду телепроекта и не преминула снять видео.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:09

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