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Худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз назвал отмечающего день рождения актера Евгения Гришковца «уникальным творческим человеком и другом»

Сегодня свой день рождения празднует Евгений Гришковец. Многие друзья и коллеги поздравили актера с 53-летием, отметив уникальность его творчества.
Худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз назвал отмечающего день рождения актера Евгения Гришковца «уникальным творческим человеком и другом»

Солист BrainStorm пожелал имениннику здоровья и длительных исканий, а также ответов, которые можно прочувствовать в его творчестве. По словам Ренарса Кауперса, он был счастлив из-за возможности работать и общаться с Евгением Гришковцем. Певец добавил, что в 2003 году во время посещения пьесы знаменитости в театре его охватило чувство, которое, судя по всему, не оставляет равнодушным ни одного фаната 53-летнего писателя. Как сказал Кауперс, музыкант «просто и глубоко» рассказывает о своей жизни, чем вдохновляет поклонников. С важной датой режиссёра поздравил и художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, назвав звезду сцены «уникальным творческим человеком и другом».

Артист рассказал о любви Гришковца к публике. Когда они играли на сцене «Балтийского дома» в Санкт-Петербурге, зал был переполнен, аплодисменты не стихали. Райхельгауз поблагодарил актера за судьбу, которая их свела.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:18

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