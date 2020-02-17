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Бывший супруг Анастасии Волочковой Игорь Вдовин предложил ей забыть о долге в 3 миллиона долларов

Бывший супруг Анастасии Волочковой бизнесмен Игорь Вдовин в программе «Ты не поверишь!» предложил ей забыть о долге в 3 миллиона долларов. Он не хочет ворошить прошлое, а наслаждается новыми отношениями с с телеведущей Еленой Николаевой.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова собирается через суд взыскать у своего бывшего мужа Игоря Вдовина эти деньги. Сам бизнесмен на данный момент проживает с телеведущей Еленой Николаевой. Во время новогодних праздников они провели время в Германии, Швейцарии, Финляндии. Юрист рассказал, что о долге ничего не знает, и предлагает Волочковой забыть друг о друге. В свою очередь, возлюбленная Вдовина отметила, что не захотела бы сидеть с балериной за одним столом. Она заявила, что это был бы странно, поскольку телеведущая живёт другими новостями, которые связаны с политикой и экономикой.

Николаева сообщила, ей также попадается и светская хроника, однако она не особо этим интересуется. И всё же, несмотря ни на что, Волочкова планирует завершить ту историю в свою пользу. Знаменитость заявила, Вдовин содержит свою возлюбленную на её деньги и назвала себя их спонсором. Балерина подчеркнула, он должен ей 3 миллиона долларов, и она не может хорошо отзываться о человеке, который забрал её деньги и не хочет возвращать. Она отметила, его любовь с Николаевой носит временный характер. В скором времени он найдёт себе другую.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:56

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