Венесуэльскую актрису Соню Вера парализовало через 5 часов после визита к врачу

Во время пробуждения звезда кино ощутила непонятный дискомфорт в руке и сначала решила, что отлежала ее. В то время она жила в Лондоне и решила отправиться к доктору, так как заподозрила сердечный приступ. После осмотра специалисты уверили 37-летнюю Соню Вера, что ей не о чем беспокоиться, и отпустили пациентку домой. Спустя некоторое время венесуэльская артистка проснулась и выявила, что не ощущает свое тело ниже грудного отдела. Медики поставили ей диагноз – поперечный миелит, являющийся редким неврологическим состоянием, провоцирующим воспаление спинного мозга. Целых 6 месяцев телеведущей давали специальные препараты для снижения воспаления и стероиды. Кроме этого, она пережила несколько переливаний крови и интенсивную физиотерапию.По словам знаменитости, она старалась сохранять положительный настрой вопреки невыносимому состоянию. И только во время занятий в бассейне актриса ощущала так называемые импульсы, заставлявшие ее хоть немного двигаться. Как сказала Вера, она до сих пор страдает от постоянной боли в левой руке.