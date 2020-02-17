Смартфон OPPO Find X2 будет поддерживать только беспроводную зарядку
Инсайдеры сообщили новую информацию о девайсе OPPO Find X2. По их словам, данный смартфон будет поддерживать только беспроводную зарядку.
Сетевые информаторы получили доступ к меню интерфейса настройки беспроводного зарядного устройства гаджета OPPO Find X2. Изучив её, они выяснили, аппарат не имеет классического приспособления для пополнения энергии аккумуляторной батареи, но пользователю доступны сразу три режима, когда он будет использовать беспроводную зарядку. Пополнить энергию можно при мощности 30 и 65 Вт, а кроме того, гаджет получил опцию обратной зарядки. Владельцы "умного" телефона смогут на 80 минут восполнить запас батареи с мощностью 4 000 мАч. Помимо этого им будут доступны опции "оптимизация во время сна", "напоминание о смещении" и "отключение при слишком низком заряде источника питания".
При этом уже известно, смартфон OPPO Find X2 будет не единственным, получившим такой функционал. В данном сегменте конкуренцию аппарату составит Xiaomi Mi 10. Тройная беспроводная зарядка этой модели уже подтверждена в официальных источниках.
Сетевые информаторы получили доступ к меню интерфейса настройки беспроводного зарядного устройства гаджета OPPO Find X2. Изучив её, они выяснили, аппарат не имеет классического приспособления для пополнения энергии аккумуляторной батареи, но пользователю доступны сразу три режима, когда он будет использовать беспроводную зарядку. Пополнить энергию можно при мощности 30 и 65 Вт, а кроме того, гаджет получил опцию обратной зарядки. Владельцы "умного" телефона смогут на 80 минут восполнить запас батареи с мощностью 4 000 мАч. Помимо этого им будут доступны опции "оптимизация во время сна", "напоминание о смещении" и "отключение при слишком низком заряде источника питания".
При этом уже известно, смартфон OPPO Find X2 будет не единственным, получившим такой функционал. В данном сегменте конкуренцию аппарату составит Xiaomi Mi 10. Тройная беспроводная зарядка этой модели уже подтверждена в официальных источниках.
Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 08:11