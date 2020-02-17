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Медики из Индии рассказали о четырех утренних привычках, которые мешают сбросить лишний вес

Медики из Индии рассказали о четырех утренних привычках, мешающих сбросить лишний вес. Не стоит пропускать завтрак и отказываться от стакана тёплой воды. Это способствует хорошему самочувствию и приятному пробуждению.

Большинство людей, стремящихся снизить вес, даже не подозревают, что наличие неправильных привычек мешает им навсегда распрощаться с ненавистными килограммами. Необходимо отметить, что завтрак - самый важный приём пищи в течение дня, он способствует повышению уровня энергии, что стабилизирует уровень глюкозы. Замедление метаболизма и возникновение соответствующих проблем является причиной его пропуска. Не стоит откладывать утреннюю трапезу надолго, поскольку даже в отсутствии пищи желудочный сок всё также производится, вследствие чего возникает риск образования язвы или развития гастрита.

Медики из Индии отметили, переработанные продукты в качестве завтрака - самая распространённая ошибка, совершающаяся многими людьми. Использование в рационе питания подобных блюд в больших количествах провоцирует переедание. Лучше во время завтрака отдавать предпочтение фруктам, овсяной каше и орехам, способствующим улучшению работы сердечно-сосудистой системы, что особенно важно для людей пожилого возраста. Также не желательно отказываться от стакана тёплой воды, поскольку жидкость после пробуждения способствует очищению организма от вредных веществ и улучшает метаболизм.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:00

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