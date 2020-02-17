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Глеб Самойлов рассказал о «мужских разговорах» со своим единственным сыном

Бывший фронтмен группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов рассказал о своем единственном сыне. По словам музыканта, у них бывали «мужские разговоры», когда он объяснял наследнику, что такое хорошо, а что такое плохо.

Об отношениях с сыном Глебом Самойловым-младшим артист рассказал в программе «Звезды сошлись». Наследник появился у музыканта в первом браке. Он талантливый парень, но пока не уверен, что хочет реализоваться именно в музыке. Отец с сыном встречаются не очень часто, поскольку наследник проживает в Екатеринбурге, а его звездный родитель - в Москве. Младшему Самойлову сейчас 22 года, поэтому советов ему отец старается не давать. Говорит, что у него «такой возраст». По его словам, сын всему научился, глядя на него.
Глеб Самойлов рассказал о «мужских разговорах» со своим единственным сыном

Между тем звездный наследник признался, что когда играл на концерте в честь дня рождения родителя в прошлом году, он даже не вышел из гримерки. Отец оправдался, что это была его принципиальная позиция. Выйди он на сцену, на молодого музыканта вряд ли бы кто-то смотрел. Старший Самойлов признался, что они с сыном встречаются, когда появляется подходящее настроение. Он хочет изменить ситуацию,поскольку это единственный ребенок, но перевезти наследника в Москву пока возможности нет.

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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 08:04

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