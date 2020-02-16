Лера Кудрявцева перестала скрывать уменьшившуюся грудь после удаления имплантов





Как известно, в преддверии Нового года Лера Кудрявцева оказалась в больнице, где была вынуждена согласиться на удаление грудных имплантов из-за их протечки. Последние 15 лет артистка ходила с силиконовой грудью, поэтому операция стала для нее тяжелой, и она не скрывала этого от поклонников. На последних снимках в микроблоге артистки можно заметить, как уменьшился бюст телеведущей, однако поклонники стараются поддержать кумира в тяжелый момент. На одном из снимков она позирует в белом платье с золотыми пайетками вместе с Сергеем Лазаревым. Подписчики осыпают ее комплиментами, отмечая стройность и подтянутость фигуры.Некоторые фолловеры заметили, что Лера Кудрявцева сменила стиль, например, выбирает платья без декольте, а также носит рубашки и строгие костюмы. При этом звезда не намерена менять свои формы с помощью силикона, отмечая, что это серьезный удар по организму.