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Лера Кудрявцева перестала скрывать уменьшившуюся грудь после удаления имплантов

После операции по удалению грудных имплантатов Лера Кудрявцева не стесняется демонстрировать уменьшившиеся формы. Поклонники заметили небольшую грудь на последних фото в Instagram-аккаунте звезды.

Как известно, в преддверии Нового года Лера Кудрявцева оказалась в больнице, где была вынуждена согласиться на удаление грудных имплантов из-за их протечки. Последние 15 лет артистка ходила с силиконовой грудью, поэтому операция стала для нее тяжелой, и она не скрывала этого от поклонников. На последних снимках в микроблоге артистки можно заметить, как уменьшился бюст телеведущей, однако поклонники стараются поддержать кумира в тяжелый момент. На одном из снимков она позирует в белом платье с золотыми пайетками вместе с Сергеем Лазаревым. Подписчики осыпают ее комплиментами, отмечая стройность и подтянутость фигуры.

Некоторые фолловеры заметили, что Лера Кудрявцева сменила стиль, например, выбирает платья без декольте, а также носит рубашки и строгие костюмы. При этом звезда не намерена менять свои формы с помощью силикона, отмечая, что это серьезный удар по организму.

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Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:00

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