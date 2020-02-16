Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском страхе

По словам музыканта, однажды утром Светлана Семеновна везла его в лагерь по дороге через сосновый лес. Внезапно у матери мальчика закололо сердце, и он понял, что ситуация серьезная. Тогда Игорь Крутой на секунду подумал, что может больше не увидеть свою родительницу. Как сказал композитор, он «оцепенел от ужаса», поскольку пережил настоящий страх за свою мать. Тем не менее все закончилось хорошо. Артист уточнил, что в свои 86 лет его самый близкий человек ведет активный образ жизни и не нуждается в помощи и опеке. Женщина любит путешествовать и утверждает, что вторая половина прожитых ею лет намного увлекательней, чем первая.Крутой также отметил, что у его родственницы огромное любящее сердце. Она до сих пор заботится о своих детях, внуках и даже правнуках. После смерти супруга Якова Александровича мать знаменитости не решилась заново устраивать личную жизнь и последние 40 лет живет одна.