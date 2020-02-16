Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть матери





Светлана Кадышева отметила, что будущая знаменитость лишилась матери в возрасте 10 лет, из-за чего рано повзрослела и замкнулась в себе. В итоге отец Никита Кадышев женился второй раз, а мачеха привела с собой своих детей. Глава семьи трудился на железной дороге, а в их населенном пункте не было даже восьмилетней школы, поэтому очень быстро Надежда Кадышева вместе с младшей сестрой отправилась на учебу в интернат. Старшая из них уехала в город и нашла работу на заводе, а вторая была отправлена к родственникам на север. Светлана Кадышева также отметила, что одна из родственниц умерла в результате затяжной депрессии.Светлана Кадышева сейчас проживает в поселке под Самарой, а со знаменитой сестрой общается редко. В последний раз они связывались осенью. Родственница отметила, что не просит помощи у артистки, несмотря на связь, и старается справляться с проблемами своими силами. Виделись они два года назад во время концерта певицы в Самаре, но поговорить им не удалось.