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Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в жизни

Сын Владислава Стржельчика стал героем передачи «Звезды сошлись» на «НТВ», где назвал причину, по которой он не взял фамилию отца. По словам Ильи Коврижных, он видел актера всего раз в жизни.
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в жизни

Как объяснил наследник артиста, ушедшего из жизни в 1995 году, он взял другую фамилию из-за того, что является незаконнорожденным. Мать россиянина никогда не скрывала, что Владислав Стржельчик его отец, и многое рассказывала о знаменитости в детстве. Как отметил Илья Коврижных, он встречался с родителем только раз. Артист скончался, когда его внебрачный сын достиг 14-летнего возраста. Тогда мальчик долгое время плакал на кладбище. В студии программы молодой человек заявил, что гордится своим отцом, а также поблагодарил его за то, что артист дал ему жизнь.

Коврижных оказался не единственным незаконнорожденным наследником актера, так как в молодости у него было много романов. Еще одним сыном Стржельчика является артист Дмитрий Исаев, с которым хотел увидеться его брат, однако тот не ответил на его письмо.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:58

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