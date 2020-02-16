Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в жизни

Как объяснил наследник артиста, ушедшего из жизни в 1995 году, он взял другую фамилию из-за того, что является незаконнорожденным. Мать россиянина никогда не скрывала, что Владислав Стржельчик его отец, и многое рассказывала о знаменитости в детстве. Как отметил Илья Коврижных, он встречался с родителем только раз. Артист скончался, когда его внебрачный сын достиг 14-летнего возраста. Тогда мальчик долгое время плакал на кладбище. В студии программы молодой человек заявил, что гордится своим отцом, а также поблагодарил его за то, что артист дал ему жизнь.Коврижных оказался не единственным незаконнорожденным наследником актера, так как в молодости у него было много романов. Еще одним сыном Стржельчика является артист Дмитрий Исаев, с которым хотел увидеться его брат, однако тот не ответил на его письмо.