В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper 8i





Компания Little Pepper в Китае известна уже давно, но на миром рынке её почти не знают. В основном производитель не занимается выпуском оригинальных изделий, предпочитая копировать идею, уже оправдавшую себя. Очередная новинка также стала вариацией известного флагманского смартфона Apple iPhone X. В облике модели 8i угадываются черты "яблочного" девайса, но в техническом плане это классический Android-аппарат. Его основой стал процессор Snapdragon 710 от Qualcomm, а объём оперативной памяти достигает 8 Гб. Для хранения медиафайлов и установки приложений пользователю доступно 128 Гб на основном носителе. Размер же экрана составляет 6,3 дюйма при соотношении сторон 2 340 на 1 080 точек и общей полезной площади дисплея в 93%.Передняя камера имеет разрешение 16 Мп, а задняя состоит из трёх модулей с чувствительностью 16, 8 и 5 Мп. Последняя линза является широкоугольной. Работу устройства обеспечивает аккумулятор с зарядом 4 000 мАч. Стоимость Little Pepper 8i не превышает 135 долларов.