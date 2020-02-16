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В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper 8i

В Китае в продаже появился смартфон Little Pepper 8i, являющийся клоном некогда топового гаджета Apple iPhone X. Стоимость новинки составляет 135 долларов США.

Компания Little Pepper в Китае известна уже давно, но на миром рынке её почти не знают. В основном производитель не занимается выпуском оригинальных изделий, предпочитая копировать идею, уже оправдавшую себя. Очередная новинка также стала вариацией известного флагманского смартфона Apple iPhone X. В облике модели 8i угадываются черты "яблочного" девайса, но в техническом плане это классический Android-аппарат. Его основой стал процессор Snapdragon 710 от Qualcomm, а объём оперативной памяти достигает 8 Гб. Для хранения медиафайлов и установки приложений пользователю доступно 128 Гб на основном носителе. Размер же экрана составляет 6,3 дюйма при соотношении сторон 2 340 на 1 080 точек и общей полезной площади дисплея в 93%.

Передняя камера имеет разрешение 16 Мп, а задняя состоит из трёх модулей с чувствительностью 16, 8 и 5 Мп. Последняя линза является широкоугольной. Работу устройства обеспечивает аккумулятор с зарядом 4 000 мАч. Стоимость Little Pepper 8i не превышает 135 долларов.

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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:44

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