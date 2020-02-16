Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты Кристи"





Бывший лидер группы “Агата Кристи” Глеб Самойлов признался, что виделся с братом последний раз около трех лет назад. Он считает, что во время совместной работы они попросту друг другу мешали, но до сих пор Вадим Самойлов передает ему “приветы” и желает удачи. Музыкант уверен, что он начал деградировать как творческая личность во время работы в группе “Агата Кристи”. После распада братья вместе выступали на нескольких концертах, а организатором был Вадим Самойлов, который в итоге не поделился с родственником прибылью. В итоге артист уже не надеется на возврат долга и перестал ходить в суды, но ему было важно доказать, что на нем нельзя “ездить”.При этом Глеб Самойлов уверен, что его брат не вернет ему тех денег. Сейчас музыкант играет собственные песни, отметив, что Вадим Самойлов часто ворует его композиции и выдает за свои.