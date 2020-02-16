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Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские сенсации»

Виталина Цымбалюк-Романовская стала гостей программы «Новые русские сенсации». В студии пианистка обратилась к Армену Джигарханяну и попросила у него прощения.
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские сенсации»

Бывшая супруга актера больше не может сдерживать чувство вины за все обиды, которые ему принесла. В связи с этим Виталина Цымбалюк-Романовская извинилась перед знаменитостью и назвала его «Джигочкой». Как отметила артистка, это был не развод, а взаимная потеря. Она также добавила, что Джигарханян до сих пор остается главным мужчиной в ее жизни.

Кроме этого, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина поблагодарила Армена Борисовича за прожитые вместе годы. Как считает звезда, главной проблемой стало то, что они не смогли нормально проститься. Речь экс-избранницы актера постоянно прерывалась, так как пианистка не могла сдержать нахлынувших эмоций.

Джигарханян трижды состоял в браке, но только последний союз принес ему любовь и страдания одновременно. В последнее время артист почти не появляется на публике.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:37

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