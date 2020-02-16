Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские сенсации»

Бывшая супруга актера больше не может сдерживать чувство вины за все обиды, которые ему принесла. В связи с этим Виталина Цымбалюк-Романовская извинилась перед знаменитостью и назвала его «Джигочкой». Как отметила артистка, это был не развод, а взаимная потеря. Она также добавила, что Джигарханян до сих пор остается главным мужчиной в ее жизни.Кроме этого, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина поблагодарила Армена Борисовича за прожитые вместе годы. Как считает звезда, главной проблемой стало то, что они не смогли нормально проститься. Речь экс-избранницы актера постоянно прерывалась, так как пианистка не могла сдержать нахлынувших эмоций.Джигарханян трижды состоял в браке, но только последний союз принес ему любовь и страдания одновременно. В последнее время артист почти не появляется на публике.