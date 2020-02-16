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Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5 Aircross

В Великобритании стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5 Aircross. Французский производитель представил автомобиль в двух вариациях - Flair и Flair Plus.

Уже с сегодняшнего дня все желающие могут приобрести кроссовер Citroen C5 Aircross. Производитель объявил цены и доступную комплектацию. Гибридный автомобиль появится в продаже в двух версиях, но желающие забронировать для себя новинку будут вынуждены подождать до середины лета, пока не начнётся массовое производство транспортного средства. За базовую комплектацию, получившую название Flair, придётся заплатить 46 тысяч долларов США.

В неё входят опция поддержания полосы движения, защитный тормоз, активный контроль мёртвых зон, передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, а также система Connect Nav с 3-летней подпиской на TomTom Live Traffic. За дополнительную плату в размере 1,9 тысяч долларов покупатель получит пакет Flair Plus, в котором есть декорирование салона кожаной обивкой, 19-дюймовый двухцветные легкосплавные диски, задняя дверь, открывающаяся без помощи рук, круиз-контроль и электрический подогрев сиденья водителя.

Под капотом новинки располагается турбированный двигатель с рабочим объёмом 1,6 литра, использующий в качестве топлива бензин. Ему помогает электромотор, способный проехать на одном заряде аккумулятора 55 километров, а зарядить батарею можно за 2 часа с помощью специального устройства или за 7 часов от бытовой розетки. Общая производительность гибридной силовой установки составляет 222 лошадиные силы. Машина имеет переднеприводную схему, а мотор сочетается с 8-скоростной коробкой передач.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:30

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