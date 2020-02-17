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Названы витамины, ускоряющие лечение депрессии и улучшающие психическое здоровье

Медики назвали доступные витамины и микроэлементы, способствующие улучшению психического здоровья. Благодаря приему некоторых препаратов можно ускорить избавление от депрессии.

Эксперты часто назначают пациентам витамин D, магний и цинк для лечения симптомов тревоги и депрессии. Однако имеются другие витамины и микроэлементы, которые положительно воздействуют на психику, например, фолиевая кислота, способствующая улучшению настроения. Гинкго билоба следует употреблять для замедления снижения когнитивных функций, а также препараты на его основе борются с сексуальными проблемами, возникшими на фоне лечения антидепрессантами. Железо позволяет лучше думать и уменьшает стресс, а магний применяется при тревожности. Полезными и доступными препаратами также являются омега-3, калий, валериана, зверобой, витамин D и B12, а также цинк и мелатонин.

Эксперты отмечают, что с признаками депрессии помогает справиться правильное и разнообразное питание.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

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