Названы витамины, ускоряющие лечение депрессии и улучшающие психическое здоровье





Эксперты часто назначают пациентам витамин D, магний и цинк для лечения симптомов тревоги и депрессии. Однако имеются другие витамины и микроэлементы, которые положительно воздействуют на психику, например, фолиевая кислота, способствующая улучшению настроения. Гинкго билоба следует употреблять для замедления снижения когнитивных функций, а также препараты на его основе борются с сексуальными проблемами, возникшими на фоне лечения антидепрессантами. Железо позволяет лучше думать и уменьшает стресс, а магний применяется при тревожности. Полезными и доступными препаратами также являются омега-3, калий, валериана, зверобой, витамин D и B12, а также цинк и мелатонин.Эксперты отмечают, что с признаками депрессии помогает справиться правильное и разнообразное питание.