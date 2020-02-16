Сергей Глушко впервые привел брата Александра на телевидение

По словам актера, его родственник не является представителем шоу-бизнеса. Он живет со своей семьей в столице и работает на стройке прорабом. Муж Наташи Королевой всегда состоял в хороших отношениях с близким человеком. Александр Глушко сам заработал на 2-комнатную квартиру, не обращаясь за помощью к брату, а в Москву переехал из города Мирный, как и артист. Родственник супруга популярной певицы также рассказал, что иногда у них с будущим бодибилдером в детстве случались конфликты. Однажды они даже подрались. Тем не менее мужчина рад за Тарзана и гордится его успехами., - отметил Глушко на телевидении. Кроме этого, он нормально относится к работе звезды в качестве стриптизера.