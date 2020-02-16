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Сергей Глушко впервые привел брата Александра на телевидение

Сергей Глушко стал гостем передачи «Звезды сошлись». Кроме этого, компанию ему составил старший брат Александр, который впервые появился на телевидении.
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на телевидение

По словам актера, его родственник не является представителем шоу-бизнеса. Он живет со своей семьей в столице и работает на стройке прорабом. Муж Наташи Королевой всегда состоял в хороших отношениях с близким человеком. Александр Глушко сам заработал на 2-комнатную квартиру, не обращаясь за помощью к брату, а в Москву переехал из города Мирный, как и артист. Родственник супруга популярной певицы также рассказал, что иногда у них с будущим бодибилдером в детстве случались конфликты. Однажды они даже подрались. Тем не менее мужчина рад за Тарзана и гордится его успехами.

«Бывали, конечно, случаи, что просил у брата в долг. Как и он у меня», - отметил Глушко на телевидении. Кроме этого, он нормально относится к работе звезды в качестве стриптизера.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:21

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