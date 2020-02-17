Британские ученые представили быстродействующее средство в форме геля для улучшения потенции





Ученые уже протестировали новинку на мужчинах из стран Европы, а в эксперименте участвовали около тысячи добровольцев. Состав геля не раскрывается, но известно, что в нем используются простые компоненты. Например, в нем смешаны вода, спирт и ингредиент многих средств для лечения заболеваний сердца. Изобретатели уверены, что новинка займет лидирующую позицию на рынке, поскольку действует за 5-10 минут в отличие от аналогов, которым для этого нужен час. При этом таблетки не всегда доступны, поскольку в некоторых случаях мужчины не могут ими воспользоваться из-за побочных эффектов.В геле нет активного лекарственного составляющего, поэтому ученые выражают надежду на его одобрение до конца этого года. Новинка покажет хорошее действие при легкой, тяжелой или умеренной степени эректильной дисфункции. Продукт будет продаваться в небольших тюбиках.