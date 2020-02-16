В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны вокруг
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны вокруг. Новый девайс, разработанный специалистами Чикагского университета, делает невозможной любую прослушку.
В современном мире стало сложно сохранить тайну. Все мобильные устройства, используемые людьми, буквально напичканы микрофонами, что позволяет прослушать и записать практически любой разговор. Это стало настоящей проблемой, решить которую взялись американские специалисты. Они создали браслет, который обладает уникальной способностью глушить вокруг все микрофоны. Изделие оснащено 24 динамиками, излучающими ультразвуковые сигналы. Этот статистический шум и делает прослушивание и запись разговора невозможной. Чтобы активировать устройство его нужно включить. После этого гаджет начинает издавать волны, которые защитят тайну пользователя.
На данный момент устройство остается все еще прототипом, однако создатели утверждают, что с реализацией проекта сложностей не возникнет. На изготовление этого «антишпионского» браслета потребуется не более 20 долларов.
В современном мире стало сложно сохранить тайну. Все мобильные устройства, используемые людьми, буквально напичканы микрофонами, что позволяет прослушать и записать практически любой разговор. Это стало настоящей проблемой, решить которую взялись американские специалисты. Они создали браслет, который обладает уникальной способностью глушить вокруг все микрофоны. Изделие оснащено 24 динамиками, излучающими ультразвуковые сигналы. Этот статистический шум и делает прослушивание и запись разговора невозможной. Чтобы активировать устройство его нужно включить. После этого гаджет начинает издавать волны, которые защитят тайну пользователя.
На данный момент устройство остается все еще прототипом, однако создатели утверждают, что с реализацией проекта сложностей не возникнет. На изготовление этого «антишпионского» браслета потребуется не более 20 долларов.
Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:17