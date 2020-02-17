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Медики рассказали, чем никогда нельзя запивать таблетки

Прием лекарственных препаратов не настолько простая процедура, как может показаться на первый взгляд. В частности для нее подходят не все напитки. Медики рассказали, чем никогда нельзя запивать таблетки.

На первом месте антирейтинга оказался грейпфрутовый сок. Канадские специалисты из Института здравоохранения Лоусана доказали, что в цитрусовых фруктах и особенно в грейпфруте содержатся фуранокумарины. Эти кислородсодержащие гетероциклические соединения в разы усиливают действие медикамента. Особенно опасно употреблять грейпфрутовый сок в сочетании с противоаллергенными, сердечными, противовирусными препаратами, а также со средствами от гипертонии, антибиотиками и антидепрессантами. Медики не исключают, что после такого сочетания могут возникнуть самые тяжелые осложнения.

На второй позиции находится чай. В нем содержится танин, который влияет на скорость всасывания лекарственных средств. Действие одних он ослабляет, действие других - усиливает. Категорически нельзя запивать чаем антибиотики, сердечные и желудочные препараты. Не менее опасно использовать для данной процедуры кофе, который обладает сильным мочегонным эффектом. Далее идет молоко. Оно не подходит для тетрациклиновой группы и препаратов для сосудов и сердца. При этом витамины можно и даже нужно запивать молоком.

На пятой позиции находится алкоголь. Он увеличивает скорость всасывания лекарства. Они растворяются в компании спиртных напитков в разы быстрее. Далее идет газировка. Шипучие напитки и без того вызывают тошноту, метеоризм, вздутие. Они сильно раздражают слизистую желудка, поэтому категорически не подходят для запивания медицинских препаратов. Замыкают список кисель и компоты. Они снижают лечебное действие, но при этом обволакивают стенки желудка. По этой причине медики нередко рекомендуют эти напитки пациентам с гастритом и язвой.

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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 01:00

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