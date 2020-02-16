«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в платье-водолазке

Модный эксперт одним из первых прокомментировал фото супруги Иосифа Пригожина. Александр Васильев сделал комплимент звезде эстрады, похвалив ее внешность. Особое внимание ведущий «Модного приговора» уделил фигуре артистки. В новом кадре Валерия позировала перед камерой в облегающем светлом платье-водолазке, а ее эффектный образ дополнили сапоги-ботфорты. Как сказала знаменитость, этот образ является необычным, поэтому она решила показать фолловерам отчетный снимок. При этом исполнительница отметила, что разместила сюжет до того как воспользовалась фоторедактором.Валерия в разговоре с подписчиками заявила, что никогда не занималась спортом профессионально и не сравнивает себя с моделями. У певицы есть трое взрослых детей – дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений.