«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в платье-водолазке
Валерия разместила в Instagram снимок с импровизированной фотосессии, облачившись в платье-водолазку. Таким образом певица привлекла внимание Александра Васильева, который оценил ее фигуру.
Модный эксперт одним из первых прокомментировал фото супруги Иосифа Пригожина. Александр Васильев сделал комплимент звезде эстрады, похвалив ее внешность. Особое внимание ведущий «Модного приговора» уделил фигуре артистки. В новом кадре Валерия позировала перед камерой в облегающем светлом платье-водолазке, а ее эффектный образ дополнили сапоги-ботфорты. Как сказала знаменитость, этот образ является необычным, поэтому она решила показать фолловерам отчетный снимок. При этом исполнительница отметила, что разместила сюжет до того как воспользовалась фоторедактором.
Валерия в разговоре с подписчиками заявила, что никогда не занималась спортом профессионально и не сравнивает себя с моделями. У певицы есть трое взрослых детей – дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений.
Модный эксперт одним из первых прокомментировал фото супруги Иосифа Пригожина. Александр Васильев сделал комплимент звезде эстрады, похвалив ее внешность. Особое внимание ведущий «Модного приговора» уделил фигуре артистки. В новом кадре Валерия позировала перед камерой в облегающем светлом платье-водолазке, а ее эффектный образ дополнили сапоги-ботфорты. Как сказала знаменитость, этот образ является необычным, поэтому она решила показать фолловерам отчетный снимок. При этом исполнительница отметила, что разместила сюжет до того как воспользовалась фоторедактором.
Валерия в разговоре с подписчиками заявила, что никогда не занималась спортом профессионально и не сравнивает себя с моделями. У певицы есть трое взрослых детей – дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:15