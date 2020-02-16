Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в Леспромхозе





Одноклассница звезды Танзиля Хатыпова появилась в студии шоу “Звезды сошлись”, где рассказала, как Жанна Агузарова вернулась в родной поселок Туртас Тюменской области и подрабатывала в Леспромхозе. Оказалось, что после ухода из группы “Браво” артистка переживала непростые времена, и именно тогда произошла ее последняя встреча с одноклассницей. Хатыпова отметила, что тогда Агузарова пришла на предприятие ради стажа и пробыла совсем недолго.До сих пор в поселке проживает мать Жанны Агузаровой, которая регулярно ей помогает. В Тюмени находиться брат певицы, который был рожден от другого мужчины. Хатыпова отметила, что певица всем знакомым запретила о себе рассказывать, но она вспомнила, как на школьных мероприятиях артистка исполняла песни Пугачевой.