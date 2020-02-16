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Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в Леспромхозе

Жанна Агузарова в последнее время не выходит на связь с поклонниками в связи с чем о ее жизни рассказала одноклассница. Оказалось, что после карьеры в “Браво” артистка некоторое время работала в Леспромхозе.

Одноклассница звезды Танзиля Хатыпова появилась в студии шоу “Звезды сошлись”, где рассказала, как Жанна Агузарова вернулась в родной поселок Туртас Тюменской области и подрабатывала в Леспромхозе. Оказалось, что после ухода из группы “Браво” артистка переживала непростые времена, и именно тогда произошла ее последняя встреча с одноклассницей. Хатыпова отметила, что тогда Агузарова пришла на предприятие ради стажа и пробыла совсем недолго.
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в Леспромхозе

До сих пор в поселке проживает мать Жанны Агузаровой, которая регулярно ей помогает. В Тюмени находиться брат певицы, который был рожден от другого мужчины. Хатыпова отметила, что певица всем знакомым запретила о себе рассказывать, но она вспомнила, как на школьных мероприятиях артистка исполняла песни Пугачевой.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:05

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