Suzuki презентовала 7-местный кроссовер XL7





Отмечается, автомобиль Suzuki XL7 является своеобразным гибридом кроссовера и минивэна. Известно, именно эти два сегмента в настоящий момент пользуются наибольшей популярностью в Индонезии. Только в пользу семейных машин отдают предпочтение 30% населения, а если учитывать, что популярность SUV не менее высока, то начинает угадываться маркетинговая тактика японского производителя. Компания хочет этой моделью привлечь внимание максимального числа возможных покупателей. При этом транспортное средство не отличается большими габаритами, но всё равно достаточно просторно для трёхрядной версии. Длина кузова составляет 4 450 мм, ширина 1 775, а высота 1 710.Под капотом у Suzuki XL7 располагается силовой агрегат с рабочим объёмом 1,5 литра, использующий в качестве топлива бензин. Покупатели смогут выбрать 5-ступенчатую механическую коробку или 4-скоростной автомат. Производительность двигателя пока не раскрывается.