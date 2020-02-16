В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после вызова





Она рассказала, что 12 февраля у её супруга возникло сильное кровотечение из носа, из-за чего пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшие медицинские сотрудники сделали укол и предложили пригласить врача на дом, что и было сделано. 13 февраля медик должен быть посетить больного после обеда, однако его так и не дождались. По словам женщины, он пришел 14 февраля в утреннее время только после того, как она пригрозила написать жалобу на медицинское учреждение в областное руководство.Супруга больного посетовала, что врач посетил их лишь на вторые сутки. Она обращает внимание на резонный вопрос: почему доктор не смог приехать к пациенту, хотя его ожидали, и даже не предупредил. Стоит отметить, что на аналогичную проблему также жаловались жители Юго-Западного района Сызрани. Семьи с маленькими детьми не смогли дождаться помощи от врачей детской больницы. Вероятнее всего, одной из причин может быть большое количество работы, не позволяющее быстро реагировать на многочисленные вызовы.