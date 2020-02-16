В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после вызова
В Сызрани мужчина, у которого из-за лопнувшего сосуда возникло сильное кровотечение из носа, не смог дождаться прибытия врача в день вызова, он прибыл на вторые сутки. Супруга пострадавшего возмутилась равнодушием доктора.
Она рассказала, что 12 февраля у её супруга возникло сильное кровотечение из носа, из-за чего пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшие медицинские сотрудники сделали укол и предложили пригласить врача на дом, что и было сделано. 13 февраля медик должен быть посетить больного после обеда, однако его так и не дождались. По словам женщины, он пришел 14 февраля в утреннее время только после того, как она пригрозила написать жалобу на медицинское учреждение в областное руководство.
Супруга больного посетовала, что врач посетил их лишь на вторые сутки. Она обращает внимание на резонный вопрос: почему доктор не смог приехать к пациенту, хотя его ожидали, и даже не предупредил. Стоит отметить, что на аналогичную проблему также жаловались жители Юго-Западного района Сызрани. Семьи с маленькими детьми не смогли дождаться помощи от врачей детской больницы. Вероятнее всего, одной из причин может быть большое количество работы, не позволяющее быстро реагировать на многочисленные вызовы.
Она рассказала, что 12 февраля у её супруга возникло сильное кровотечение из носа, из-за чего пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшие медицинские сотрудники сделали укол и предложили пригласить врача на дом, что и было сделано. 13 февраля медик должен быть посетить больного после обеда, однако его так и не дождались. По словам женщины, он пришел 14 февраля в утреннее время только после того, как она пригрозила написать жалобу на медицинское учреждение в областное руководство.
Супруга больного посетовала, что врач посетил их лишь на вторые сутки. Она обращает внимание на резонный вопрос: почему доктор не смог приехать к пациенту, хотя его ожидали, и даже не предупредил. Стоит отметить, что на аналогичную проблему также жаловались жители Юго-Западного района Сызрани. Семьи с маленькими детьми не смогли дождаться помощи от врачей детской больницы. Вероятнее всего, одной из причин может быть большое количество работы, не позволяющее быстро реагировать на многочисленные вызовы.
Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:00