Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20 лет

На последних фото, размещенных на странице юмориста в Instagram видно, что после развода он отказался от классических костюмов и перешел на молодежный стиль casual. Поклонники одобрили имидж Евгения Петросяна и написали, что Татьяна Брухунова хорошо на него влияет. В последнее время артист заметно помолодел и теперь радует поклонников своим свежим внешним видом. Большинству фолловеров понравилась обувь знаменитости.Ранее стало известно, что 30-летняя партнерша Петросяна показала подписчикам некоторую часть своих украшений. Она назвала их «цацками-цацочками».