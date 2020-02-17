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Эксперты прогнозируют возникновение гигантских "зон смерти" в Мировом океане

Согласно докладу МСОП, на планете распространяются “зоны смерти”, где почти не вырабатывается кислород. В скором времени в океане возникнут огромные территории, не предназначенные для жизни рыб и человека.

Оказалось, что за время глобального потепления степень кислорода в океане заметно снизилась. Этому способствует загрязнение, которое мешает росту бактерий. С 1950 года уровень данного элемента снизился на 2%, а с 1960-х годов уровень обедненной воды вырос в четыре раза. Около 60 лет назад гипоксия имела место в 45 районах Мирового океана, а по состоянию на 2011 год это число достигло 700. Эксперты подсчитали, что лишь 50% потерь кислорода в верхнем слое океана вызвано глобальным потеплением. Пользование ископаемым топливом и выброс в воду сельскохозяйственных удобрений приведут к снижению его количества в океане на 3-4% к 2100 году.

В итоге будут наблюдаться “зоны смерти”, где не смогут выжить животные, в том числе крупные виды рыбы, например, тунец, марлин, акула и рыба-меч.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00

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