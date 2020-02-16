Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке России





Свой рейтинг специалисты составляли, основываясь на самых разнообразных факторах, выводя среднее значение между ценой, качеством, комфортом, популярностью у автолюбителей и опытом эксплуатации. На самой нижней строчке ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке России оказалась модель Mitsubishi Outlander. Японский внедорожник лучше выбирать в третьем поколении, стоимость которого составляет 2 миллиона 103 тысячи рублей. Отличительной чертой является вариативность салона. Кресла можно сложить в 16-ти разных комбинациях.На четвёртом месте расположился Skoda Kodiaq. Машины этого бренда и без того пользуются большой популярностью, но после появления дополнительной опции у данной модели в виде ещё одного ряда сидений, спрос на неё возрос. Стартовая цена на такую версию начинается с отметки 1 миллион 530 тысяч. При этом под капотом будет 1,4-литровый силовой агрегат, генерирующий 125 лошадиных сил при 200 Нм крутящего момента. Далее следует настоящий рамный полноприводный внедорожник. Toyota Fortuner оценивается в 2,17 миллиона, а под капотом расположен 2,7-литровый мотор, развивающий 166 "лошадок" при крутящем момент 245 Нм. Вторую же строчку рейтинга занял представитель китайского автопрома GAC GS8. Эта модель находится на рынке России относительно недавно, но уже очень хорошо себя зарекомендовала. Возможно, в будущем она добьётся большего.Лидером ТОП-5 стал Hyundai Santa Fe. Эта машина присутствует на российских дорогах уже давно и успела зарекомендовать себя. Водители дают ей высокие оценки в самых разных областях, и не многие готовы говорить о минусах этого 7-местного кроссовера. Даже цена в 2,5 миллиона рублей не может считаться высокой, поскольку инженеры наделили её очень широким набором опций и вспомогательных систем.