Медики назвали самые главные причины возникновения боли в шее





Неприятные ощущения в области шеи могут свидетельствовать о том, что у человека развивается остеохондроз. Это дегенеративно-дистрофическое заболевание может привести к смещению позвонков. Как следствие появляются боль, онемение, скованность движений и мышечная слабость. Причем болевой синдром наблюдается не только в области шеи. Организму сложно справиться с застоем крови и солевыми отложениями, поэтому у пациентов с остеохондрозом часто возникают головные боли. По словам медиков, также шея может болеть после длительного пребывания в неудобной позе. Помимо этого спазмы появляются вследствие чрезмерной физической нагрузки. Нередко причиной острых болей являются травмы. Если организму не дать вовремя восстановиться после подобных явлений, начинается воспаление мягких тканей.Причиной боли в шее также может быть аутоиммунное заболевание - ревматоидный артрит. Он чаще всего проявляется утренней скованностью и постоянным дискомфортом. Помимо этого медики считают причиной появления шейных болей инфекционные заболевания, которые, как правило, поражают весь организм. К таким болезням относятся менингит, полиомиелит, лимфадениты, тиреоидиты и опоясывающий лишай. Шутить с этими диагнозами нельзя, здесь могут помочь только профильные медики.