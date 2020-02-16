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Медики назвали самые главные причины возникновения боли в шее

Медики назвали самые главные причины возникновения боли в шее. Они могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Исключением является только дискомфорт, возникающий из-за бытовых случаев.
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в шее

Неприятные ощущения в области шеи могут свидетельствовать о том, что у человека развивается остеохондроз. Это дегенеративно-дистрофическое заболевание может привести к смещению позвонков. Как следствие появляются боль, онемение, скованность движений и мышечная слабость. Причем болевой синдром наблюдается не только в области шеи. Организму сложно справиться с застоем крови и солевыми отложениями, поэтому у пациентов с остеохондрозом часто возникают головные боли. По словам медиков, также шея может болеть после длительного пребывания в неудобной позе. Помимо этого спазмы появляются вследствие чрезмерной физической нагрузки. Нередко причиной острых болей являются травмы. Если организму не дать вовремя восстановиться после подобных явлений, начинается воспаление мягких тканей.

Причиной боли в шее также может быть аутоиммунное заболевание - ревматоидный артрит. Он чаще всего проявляется утренней скованностью и постоянным дискомфортом. Помимо этого медики считают причиной появления шейных болей инфекционные заболевания, которые, как правило, поражают весь организм. К таким болезням относятся менингит, полиомиелит, лимфадениты, тиреоидиты и опоясывающий лишай. Шутить с этими диагнозами нельзя, здесь могут помочь только профильные медики.

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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:34

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