Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за пневмонии

Британский исполнитель извинился перед своими поклонниками в Instagram за то, что не завершил шоу в Окленде. Как рассказал Элтон Джон, медики диагностировали ему легкую форму пневмонии, поэтому артист думал, что сможет выложиться на сцене по полной. Он признался, что пел и играл, как только мог, но внезапно его голос перестал звучать. Артист выразил свое сожаление и поблагодарил фанатов за поддержку и любовь.Присутствующие на концерте в Новой Зеландии зрители рассказали, что 72-летний кумир уходил за кулисы со слезами на глазах. На днях композитор должен был провести еще 2 мероприятия в этой стране, после чего уехать в Австралию, но теперь неизвестно, исполнятся эти планы или нет.