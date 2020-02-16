Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного окрашивания

На кадрах запечатлено, как Анастасия Волочкова сидит на стуле в центре комнаты в своем доме, а вокруг нее двигается стилист по имени Лика, занятая нанесением краски на волосы звезды. Балерина запечатлела себя в момент приготовлений к важному мероприятию, отметив, что любое окрашивание превращается в праздник, когда к ней на дом приезжает персональный мастер. Также танцовщица решила, что сиреневый цвет волос ей очень подходит, поэтому попросила у поклонников совета по поводу своего образа.Анастасия Волочкова успела похвастаться букетом белых роз, выложенным в форме сердца, которые ей подарил возлюбленный. В конце ролика балерина выразила надежду, что фанаты не перестанут ею восхищаться и будут по-прежнему любить, даже когда она поменяет внешний вид.