АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за пластики»

Лариса Долина редко выходит в свет, но свадьбу лучшей подруги она пропустить не смогла. Тем не менее поклонники не одобрили внешний вид певицы, упрекнув ее в использовании пластики.
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за пластики»

Королева джаза появилась на торжестве в белом платье с глубоким декольте, однако внимание фанатов больше привлекло лицо кумира. Возможно, Лариса Долина снова прибегла к омолаживающим процедурам, ведь на празднике она выглядела шикарно. Как всегда, с этим согласились не все поклонники знаменитости. Многие из них довольно резко раскритиковали внешний вид артистки посредством комментариев в соцсети. Как считают некоторые юзеры, звезды отечественной эстрады стала неузнаваемой. «Лицо перекосило из-за пластики!» - заявил кто-то из интернет-пользователей.

Первые слухи по поводу подтяжки лица Долиной появились в интернете в октябре 2019 года, а вскоре она стала выглядеть значительно моложе. Не исключено, что у исполнительницы изменился овал лица за счет похудения. За последние полгода певица сильно преобразилась. По словам представительницы шоу-бизнеса, она была вынуждена взять длительный отпуск от спортивных упражнений из-за проблем с суставами, что сразу же повлияло на фигуру.

Прошлой весной артистка возобновила тренировки, а прогресс в борьбе с лишним весом был очевиден. В конце лета звезда демонстрировала стройные ноги в коротких шортах.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости