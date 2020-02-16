Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за пластики»

Королева джаза появилась на торжестве в белом платье с глубоким декольте, однако внимание фанатов больше привлекло лицо кумира. Возможно, Лариса Долина снова прибегла к омолаживающим процедурам, ведь на празднике она выглядела шикарно. Как всегда, с этим согласились не все поклонники знаменитости. Многие из них довольно резко раскритиковали внешний вид артистки посредством комментариев в соцсети. Как считают некоторые юзеры, звезды отечественной эстрады стала неузнаваемой.- заявил кто-то из интернет-пользователей.Первые слухи по поводу подтяжки лица Долиной появились в интернете в октябре 2019 года, а вскоре она стала выглядеть значительно моложе. Не исключено, что у исполнительницы изменился овал лица за счет похудения. За последние полгода певица сильно преобразилась. По словам представительницы шоу-бизнеса, она была вынуждена взять длительный отпуск от спортивных упражнений из-за проблем с суставами, что сразу же повлияло на фигуру.Прошлой весной артистка возобновила тренировки, а прогресс в борьбе с лишним весом был очевиден. В конце лета звезда демонстрировала стройные ноги в коротких шортах.