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Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные лыжи

Двойняшки одной из самых знаменитых пар отечественного шоубиза Аллы Пугачевой и Максима Галкина встали на горные лыжи. О первых успехах детей на горном склоне рассказал в своем Instagram гордый отец.
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные лыжи

Супруг Аллы Пугачевой отправился с шестилетними двойняшками Лизой и Гарри на горнолыжный курорт. Не успел артист поделиться кадрами перелета, как в его аккаунте появилось свежее видео, судя по которому можно понять, что наследники Максима Галкина уже встали на горные лыжи. Дети под чутким руководством профессионального инструктора сумели удержать равновесие. Причем для сохранения баланса им даже не понадобилась опора в виде лыжных палок. Показав спуск детворы с заснеженного склона звездный родитель сообщил, что Лиза и Гарри делают первые шаги и держатся вполне уверенно. «Молодцы!» - похвалил наследников знаменитый шоумен.

К слову, в одном из недавних интервью Максим Галкин признался, что инициатором появления в семье детей выступила его супруга Алла Пугачева. Свою вторую половинку артист считает самой ответственной и лучшей мамой. Она запрещает ему повышать голос на двойняшек, а еще супруги никогда не выясняют при них отношения. Именно поэтому Лиза и Гарри растут такими довольными и счастливыми.

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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 19:06

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