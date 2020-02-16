Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe GT





Известно, в настоящий момент почти половина всех продаваемых транспортных средств от Porsche приходятся на модель Cayenne. Этому поспособствовал и выход на рынок модификации с кузовом купе. В руководстве делают ставку именно на этот автомобиль, и уже вскоре начнутся продажи следующего поколения кроссовера.Испытания новинок идут уже давно, но лишь недавно появилась информация о возможном существовании более производительного автомобиля из данной линейки. Фотошпионы сняли заднюю часть одной из тестовых машин, и обнаружили на изображении муляж стандартной выхлопной системы, который прятал другую, оригинальную конструкцию труб. Это навело специалистов на мысль, что инженеры из Штутгарта создают "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe GT. Не исключено, речь идёт о наиболее производительной вариации из всего семейства.На данный момент о модели нет исчерпывающей информации, но эксперты отмечают, разработчики могут установить под капот новинки силовой агрегат, уже использующийся на 5-дверном фастбэке Cayenne Turbo S. Кроме того, средство передвижения может получить двигатель от кроссовера Lamborghini Urus. Речь идёт о 4,0-литровом V-образном твин-турбированном 8-цилиндровом моторе.