Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле человека





Включив в рацион продукты, помогающие уменьшить количество жира в теле, можно снизить риск развития гипертонии, метаболического синдрома, болезней сердца, потери памяти, диабета и некоторых видов рака. К примеру, любые сорта яблок имеют полезные свойства. Они обогащены клетчаткой, поэтому желудок быстро насыщается и при этом не происходит переедания, в них также много антиоксидантов и пектина, помогающего убрать лишний жир не только в области живота, но и во всем теле. Помидоры очень полезны для здоровья из-за высокого содержания витаминов и минералов. Кислота и ликопин, содержащиеся в них, превращают жир в энергию, поэтому при регулярном употреблении виден результат. При термическом приготовлении второе вещество лучше усваивается.В состав чеснока входит большое количество аллицина, помогающего вывести из организма «плохой» холестерин. Достаточно двух зубчиков ежедневно по утрам для получения положительного эффекта. Миндаль помогает снизить уровень холестерина. В нём содержится клетчатка и триптофан, заставляющие человека ощущать быстрое насыщение. Он также содержит белок, который способствует развитию мышечной массы, а также улучшает пищеварение. Для хорошего результата необходимо употреблять не больше 25 граммов. Огурец улучшает состояние кожи, глаз и помогает ускорить потерю веса. В овоще есть клетчатка, большое количество воды и всего лишь 45 калорий. Зеленая фасоль обогащена витаминами, минералами, антиоксидантами, белками и клетчаткой. Употребляя её можно быстро насытиться и не переесть.