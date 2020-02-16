Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле человека
Медики составили список продуктов, которые снижают процент жира в теле человека. Их употребление способствует улучшению самочувствия и быстрому избавлению от лишнего веса.
Включив в рацион продукты, помогающие уменьшить количество жира в теле, можно снизить риск развития гипертонии, метаболического синдрома, болезней сердца, потери памяти, диабета и некоторых видов рака. К примеру, любые сорта яблок имеют полезные свойства. Они обогащены клетчаткой, поэтому желудок быстро насыщается и при этом не происходит переедания, в них также много антиоксидантов и пектина, помогающего убрать лишний жир не только в области живота, но и во всем теле. Помидоры очень полезны для здоровья из-за высокого содержания витаминов и минералов. Кислота и ликопин, содержащиеся в них, превращают жир в энергию, поэтому при регулярном употреблении виден результат. При термическом приготовлении второе вещество лучше усваивается.
В состав чеснока входит большое количество аллицина, помогающего вывести из организма «плохой» холестерин. Достаточно двух зубчиков ежедневно по утрам для получения положительного эффекта. Миндаль помогает снизить уровень холестерина. В нём содержится клетчатка и триптофан, заставляющие человека ощущать быстрое насыщение. Он также содержит белок, который способствует развитию мышечной массы, а также улучшает пищеварение. Для хорошего результата необходимо употреблять не больше 25 граммов. Огурец улучшает состояние кожи, глаз и помогает ускорить потерю веса. В овоще есть клетчатка, большое количество воды и всего лишь 45 калорий. Зеленая фасоль обогащена витаминами, минералами, антиоксидантами, белками и клетчаткой. Употребляя её можно быстро насытиться и не переесть.
Включив в рацион продукты, помогающие уменьшить количество жира в теле, можно снизить риск развития гипертонии, метаболического синдрома, болезней сердца, потери памяти, диабета и некоторых видов рака. К примеру, любые сорта яблок имеют полезные свойства. Они обогащены клетчаткой, поэтому желудок быстро насыщается и при этом не происходит переедания, в них также много антиоксидантов и пектина, помогающего убрать лишний жир не только в области живота, но и во всем теле. Помидоры очень полезны для здоровья из-за высокого содержания витаминов и минералов. Кислота и ликопин, содержащиеся в них, превращают жир в энергию, поэтому при регулярном употреблении виден результат. При термическом приготовлении второе вещество лучше усваивается.
В состав чеснока входит большое количество аллицина, помогающего вывести из организма «плохой» холестерин. Достаточно двух зубчиков ежедневно по утрам для получения положительного эффекта. Миндаль помогает снизить уровень холестерина. В нём содержится клетчатка и триптофан, заставляющие человека ощущать быстрое насыщение. Он также содержит белок, который способствует развитию мышечной массы, а также улучшает пищеварение. Для хорошего результата необходимо употреблять не больше 25 граммов. Огурец улучшает состояние кожи, глаз и помогает ускорить потерю веса. В овоще есть клетчатка, большое количество воды и всего лишь 45 калорий. Зеленая фасоль обогащена витаминами, минералами, антиоксидантами, белками и клетчаткой. Употребляя её можно быстро насытиться и не переесть.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:00