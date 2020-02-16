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Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима Петрова

Агния Кузнецова поделилась с подписчиками в Instagram трогательными кадрами. Актриса крестила 3-месячного сына от Максима Петрова.
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима Петрова

Звезда кино не любит распространяться о личной жизни, но с рождением малыша стала чаще показывать фолловерам счастливые моменты. Агния Кузнецова впервые стала матерью в декабре, подарив супругу наследника. На протяжении нескольких месяцев она скрывала свою беременность, а после того, как поклонники узнали о грядущем пополнении в семье, знаменитость не стала комментировать это событие. До сих пор имя 3-месячного сына артистки остается неизвестным. Тем не менее недавно она сообщила, что крестила ребенка. Фанаты поспешили поздравить кумира и ее мужа Максима Петрова с важным событием в жизни малыша и пожелали ему здоровья.

Кузнецова состоит в браке с танцором в течение 5 лет, а их знакомство состоялось благодаря подруге актрисы Валерии Гай-Германики. Режиссер вместе с избранником приятельницы принимала участие в проекте «Танцы со звездами». Свадьбы пары состоялась в сентябре 2015 года. После церемонии бракосочетания артистка хотела завести много наследников, но работа этого не позволяет, из-за чего она думает об усыновлении. Как считает Кузнецова, всем детям нужна любовь.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:55

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