Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в Калуге

Ирина Круг опубликовала снимок с сыном с совместной фотосессии еще 6 февраля, а недавно артистка показала также дочь Марину Круг. В День святого Валентина певица пожелала поклонникам любви в семье, а также опубликовала видео с концерта в Калуге. Оказалось, что Александр Круг выступил вместе со звездной матерью, спев песню “Письмо маме”, авторства своего знаменитого отца Михаила Круга.В комментариях поклонники осыпали Александра Круга комплиментами и признали его талант, а также сравнили его с родителями. Многие считают, что сын Ирины Круг сильно похож на своего отца не только внешностью, но и голосом.