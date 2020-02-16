«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея Смирнова





Публикация появилась вскоре после того, как стало известно о словах священнослужителя. Сергей Шнуров выбрал для ответа стихотворную форму, однако по понятным причинам привести его произведение не представляется возможным. Знаменитый артист использовал не очень корректные выражения. Если перевести стих на обычный язык, то музыкант напомнил протоиерею, что содержание «двух прекрасных женских ножек бесплатным не бывает. Каждый день уход за кожей, чтоб все было нежно гладко, да еще пилинги и укладка. Плюс подарки цацки, шмотки и отели у морей». В конце артист добавил, что «жен бесплатных не бывает».Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни назвали Шнурова гением, другие заявили, что ответ слишком жесткий, а третьи призвали не обращать внимания на чужие высказывания, а придерживаться собственного мнения.