Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих родов





В свои 38 лет Кейт Миддлтон является матерью трех детей, а каждая беременность давалась ей с трудом из-за токсикоза. Супруга принца Уильяма поделилась своими переживаниями в проекте “Happy Mum, Happy Baby”, записав подкаст, где ответила на 5 важных вопросов о воспитании детей до 5 лет. Оказалось, что трудности испытывали все члены семьи герцогини, поскольку ее муж не был уверен, что может чем-то помочь. Ей было больно, но никто не знал, что с этим можно сделать, поэтому к третьим родам она тщательно подготовилась и выбрала гипноз. Эксперт помог ей научиться контролировать свое состояние, что сильно помогло Кейт Миддлтон в процессе родов.Кейт Миддлтон совмещает работу и материнство, поэтому мучается угрызениями совести, поскольку не может уделять больше времени наследникам.