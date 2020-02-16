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Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих родов

Каждая беременность оказалась тяжелым испытанием для Кейт Миддлтон, а третьи роды прошли под гипнозом. На такой шаг герцогиня Кембриджская пошла ради уменьшения боли.

В свои 38 лет Кейт Миддлтон является матерью трех детей, а каждая беременность давалась ей с трудом из-за токсикоза. Супруга принца Уильяма поделилась своими переживаниями в проекте “Happy Mum, Happy Baby”, записав подкаст, где ответила на 5 важных вопросов о воспитании детей до 5 лет. Оказалось, что трудности испытывали все члены семьи герцогини, поскольку ее муж не был уверен, что может чем-то помочь. Ей было больно, но никто не знал, что с этим можно сделать, поэтому к третьим родам она тщательно подготовилась и выбрала гипноз. Эксперт помог ей научиться контролировать свое состояние, что сильно помогло Кейт Миддлтон в процессе родов.

Кейт Миддлтон совмещает работу и материнство, поэтому мучается угрызениями совести, поскольку не может уделять больше времени наследникам.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:50

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