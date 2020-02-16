Porsche Macan может остаться без бензинового двигателя





Инсайдеры рассказали о маркетинговых планах немецкого автомобильного гиганта относительно модели Porsche Macan. Этот внедорожник пока выпускается только с бензиновым агрегатом, но уже в следующем году сменится поколение модели, и её будут выпускать и с электрическим мотором. Обе машины будут производить на платформе PPE (Premium Platform Electric), но в силу конструктивных особенностей дизайн получит много различий. Представитель семейства SUV просуществует на рынке три года, после чего в руководстве оценят объёмы продаж, и решат, как развивать данную линейку дальше.Информаторы, ссылаясь на осведомлённые источники, отмечают, если электрокар покажет убедительную динамику продаж, бренд из Германии и вовсе может отказаться от бензинового двигателя. В таком случае покупатели смогут выбрать только экологически чистое транспортное средство. При этом инсайдеры отмечают, мнение маркетологов может поменяться быстрее, чем наступит 2024 год.