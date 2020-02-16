В Великобритании на морском побережье был найден 18-метровый кит





Кит выбросился на берег в графстве Корнуолл, а сведения о нем незамедлительно были направлены в службу спасения морской фауны British Diving Marine Rescue. Однако сотрудники центра прибыли к уже мертвому животному, на теле которого имелись многочисленные раны. Эксперты выяснили, что хвост точно был разбит о камни, когда кит пребывал в агонии и цеплялся за скалы. Уже запланировано проведение вскрытия, чтобы выяснить, что послужило причиной смерти кита.Сотрудники службы спасения призывают граждан воздержаться от визитов на побережье, чтобы не создавать пробки на дорогах. Территория, на которой оказался мертвый кит, принадлежит частному собственнику, который будет принимать решение о дальнейшей транспортировке туши.