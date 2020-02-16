АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

В Великобритании на морском побережье был найден 18-метровый кит

На морском побережье Великобритании найден мертвый 18-метровый кит. Специалисты обнаружили на туше многочисленные раны.

Кит выбросился на берег в графстве Корнуолл, а сведения о нем незамедлительно были направлены в службу спасения морской фауны British Diving Marine Rescue. Однако сотрудники центра прибыли к уже мертвому животному, на теле которого имелись многочисленные раны. Эксперты выяснили, что хвост точно был разбит о камни, когда кит пребывал в агонии и цеплялся за скалы. Уже запланировано проведение вскрытия, чтобы выяснить, что послужило причиной смерти кита.

Сотрудники службы спасения призывают граждан воздержаться от визитов на побережье, чтобы не создавать пробки на дорогах. Территория, на которой оказался мертвый кит, принадлежит частному собственнику, который будет принимать решение о дальнейшей транспортировке туши.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости