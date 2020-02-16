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Создатели YouTube-канала EZRyderX47 отправили «Назад в будущее» Тома Холланда и Роберта Дауни-младшего

Тома Холланда и Роберта Дауни-младшего отправили «Назад в будущее». Необычный эксперимент удалось провести создателям YouTube-канала EZRyderX47.

Легендарный фильм «Назад в будущее» вышел на большие экраны в 80-х минувшего столетия. Лента стала очень популярной и даже подвигла некоторых ее почитателей на самые смелые эксперименты. Один из таких провели создатели YouTube-канала EZRyderX47. С помощью нейросети и новейшей технологии под названием Deepfake они отправили актеров Тома Холланда и Роберта Дауни-младшего «Назад в будущее». Нет, британский и американский артисты не сыграли в ремейке оригинальной киноистории. Просто их лицами новая технология заменила лица Кристофера Ллойда и Майкла Дж. Фокса. Эксперимент оказался очень удачным. Особенно популярным ролик стал на сервисе Reddit.

Том Холланд и Роберт Дауни-младший, появившиеся на экране в новых образах 40-летней давности, по мнению пользователей, смотрятся очень гармонично. Впрочем, некоторые признались, они не хотят, чтобы кто-то взялся за переделку старого фильма, но именно эти актеры стали бы отличной заменой для коллег.

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Культура
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 17:38

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