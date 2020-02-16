В Москве девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Девушка умерла в Москве на конкурсе по поеданию пирожных. Информация о чрезвычайном происшествии появилась на Telegram-канале Baza.
Трагедия произошла 15 февраля в общественном заведении под названием Killfish в центре Москвы. По условиям конкурса, победителем становится тот, кто съест наибольшее количество пирожных. Желание поучаствовать в состязании выразила отдыхающая в этом баре в компании друзей 23-летняя москвичка. Девушка быстро вырвалась в лидеры и, не желая отдавать возможную победу, незадолго до финального свистка засунула в рот сразу несколько пирожных. Прожевать сладости она не смогла, случайно подавилась и умерла после потери сознания.
На место происшествия прибыли медики службы скорой помощи, однако оказать помощь девушке они уже не могли. Им оставалось только констатировать эту нелепую смерть.
Трагедия произошла 15 февраля в общественном заведении под названием Killfish в центре Москвы. По условиям конкурса, победителем становится тот, кто съест наибольшее количество пирожных. Желание поучаствовать в состязании выразила отдыхающая в этом баре в компании друзей 23-летняя москвичка. Девушка быстро вырвалась в лидеры и, не желая отдавать возможную победу, незадолго до финального свистка засунула в рот сразу несколько пирожных. Прожевать сладости она не смогла, случайно подавилась и умерла после потери сознания.
На место происшествия прибыли медики службы скорой помощи, однако оказать помощь девушке они уже не могли. Им оставалось только констатировать эту нелепую смерть.
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:57