В Москве девушка умерла во время конкурса по поеданию пирожных





Трагедия произошла 15 февраля в общественном заведении под названием Killfish в центре Москвы. По условиям конкурса, победителем становится тот, кто съест наибольшее количество пирожных. Желание поучаствовать в состязании выразила отдыхающая в этом баре в компании друзей 23-летняя москвичка. Девушка быстро вырвалась в лидеры и, не желая отдавать возможную победу, незадолго до финального свистка засунула в рот сразу несколько пирожных. Прожевать сладости она не смогла, случайно подавилась и умерла после потери сознания.На место происшествия прибыли медики службы скорой помощи, однако оказать помощь девушке они уже не могли. Им оставалось только констатировать эту нелепую смерть.