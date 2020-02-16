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«Йога без границ»: Татьяна Навка в лимонном костюме продемонстрировала растяжку на лыжах

Татьяна Навка проводит февральский отпуск на горнолыжном курорте и не забывает делиться в Instagram новыми сюжетами. Так, олимпийская чемпионка в лимонном костюме показала растяжку на лыжах.
«Йога без границ»: Татьяна Навка в лимонном костюме продемонстрировала растяжку на лыжах

Бывшая партнерша Романа Костомарова в танцах на льду разместила на своей странице отчетное фото, на котором позировала на фоне заснеженного склона. Судя по всему, перед началом поездки Татьяна Навка упаковала в чемодан все необходимые вещи, в том числе горнолыжную маску, теплый костюм лимонного цвета, а также варежки и поясную сумку. В подписи к новому кадру спортсменка написала, что может заниматься йогой даже на лыжах. В комментариях поклонники приятно удивились растяжке и гибкости кумира.

Ранее супруга Дмитрия Пескова демонстрировала спортивные достижения 5-летней дочери Надежды. Она с юмором отметила, что девочка хочет «догнать» 17-летнюю Алину Загитову, в связи с чем не перестает тренироваться и даже на отдыхе выполняет все упражнения.

В одном из последних интервью Навка рассказала, что любит комфорт, особенно в быту. Знаменитость привыкла к тому, чтобы в ее дома всегда царили уют и чистота.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:17

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