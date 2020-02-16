Светлана Лобода показал “пьяные танцы” на кастинге в группу “ВиаГра”

В своем микроблоге Светлана Лобода показала, как двигалась во время кастинга в проект “ВиаГра”. Звезда опубликовала видео, на котором запечатлены ее “пьяные танцы” на паркете вместе с другими участницами. Звезда пришла на проект в обтягивающих джинсах с низкой посадкой и в обтягивающем свитере без рукавов. Свой образ она дополнила высокими ботфортами с острым носком и шпилькой. Сама артистка назвала себя “шальной бестией”, а поклонники похвалили ее умение танцевать, отметив, что она была “неудержимой”, “очень активной” и с “опасными сапогами”.В конце ролика Светлана Лобода назвала свое имя, отметив, что ей 21 год. Как известно, она стала солисткой группы “ВиаГра” в 2004 году.