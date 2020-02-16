Автор саундтрека к сериалу «Бригада» DJ Андрей Иванов погиб в Австралии
Автор легендарного ремикса на саундтрек, написанный к популярному телесериалу «Бригада», композитор и DJ Андрей Иванов погиб в Австралии. Трагедия произошла 15 февраля, на момент кончины музыканту было 47 лет.
О смерти Андрея Иванова стало известно из социальных сетей. Пост о кончине композитора обнародовал в микроблоге Facebook журналист и друг усопшего Михаил Козырев. Как сообщил автор публикации, ссылаясь на информацию в газете Daily Mail, Андрей Иванов погиб в Австралии, где находился на отдыхе с супругой. В момент трагедии они находились на пляже Бонди Бич в Сиднее. Огромные волны унесли пару в океан. Экстренные службы провели масштабную операцию с участием нескольких вертолетов. Жену Юлию спасателям удалось спасти. Она в настоящее время находится в лечебном учреждении. Медики диагностировали у нее переломы и ссадины. Разбившемуся о скалы Андрею Иванову медики помочь не смогли.
«Считается, что пловцы были сметены со скал на севере Бонди, и огромные волны бросили пару в скалы. После поисков мужчина был найден вымытым на камнях в бессознательном состоянии», - передает Daily Mail.
По словам Михаила Козырева, он познакомился с Ивановым на Radio Maximum. Музыкант был очень светлым человеком. Журналист призвал подписчиков беречь себя и вспомнить ушедшего добрым словом. Козырев напомнил о Triplex-треках к фильмам «Собака Баскервилей» и «Бригада» и признался, что музыка, подаренная Андреем Ивановым, будет звучать в его сердце всегда.
О смерти Андрея Иванова стало известно из социальных сетей. Пост о кончине композитора обнародовал в микроблоге Facebook журналист и друг усопшего Михаил Козырев. Как сообщил автор публикации, ссылаясь на информацию в газете Daily Mail, Андрей Иванов погиб в Австралии, где находился на отдыхе с супругой. В момент трагедии они находились на пляже Бонди Бич в Сиднее. Огромные волны унесли пару в океан. Экстренные службы провели масштабную операцию с участием нескольких вертолетов. Жену Юлию спасателям удалось спасти. Она в настоящее время находится в лечебном учреждении. Медики диагностировали у нее переломы и ссадины. Разбившемуся о скалы Андрею Иванову медики помочь не смогли.
«Считается, что пловцы были сметены со скал на севере Бонди, и огромные волны бросили пару в скалы. После поисков мужчина был найден вымытым на камнях в бессознательном состоянии», - передает Daily Mail.
По словам Михаила Козырева, он познакомился с Ивановым на Radio Maximum. Музыкант был очень светлым человеком. Журналист призвал подписчиков беречь себя и вспомнить ушедшего добрым словом. Козырев напомнил о Triplex-треках к фильмам «Собака Баскервилей» и «Бригада» и признался, что музыка, подаренная Андреем Ивановым, будет звучать в его сердце всегда.