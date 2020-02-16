АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Автор саундтрека к сериалу «Бригада» DJ Андрей Иванов погиб в Австралии

Автор легендарного ремикса на саундтрек, написанный к популярному телесериалу «Бригада», композитор и DJ Андрей Иванов погиб в Австралии. Трагедия произошла 15 февраля, на момент кончины музыканту было 47 лет.

О смерти Андрея Иванова стало известно из социальных сетей. Пост о кончине композитора обнародовал в микроблоге Facebook журналист и друг усопшего Михаил Козырев. Как сообщил автор публикации, ссылаясь на информацию в газете Daily Mail, Андрей Иванов погиб в Австралии, где находился на отдыхе с супругой. В момент трагедии они находились на пляже Бонди Бич в Сиднее. Огромные волны унесли пару в океан. Экстренные службы провели масштабную операцию с участием нескольких вертолетов. Жену Юлию спасателям удалось спасти. Она в настоящее время находится в лечебном учреждении. Медики диагностировали у нее переломы и ссадины. Разбившемуся о скалы Андрею Иванову медики помочь не смогли.

«Считается, что пловцы были сметены со скал на севере Бонди, и огромные волны бросили пару в скалы. После поисков мужчина был найден вымытым на камнях в бессознательном состоянии», - передает Daily Mail.

По словам Михаила Козырева, он познакомился с Ивановым на Radio Maximum. Музыкант был очень светлым человеком. Журналист призвал подписчиков беречь себя и вспомнить ушедшего добрым словом. Козырев напомнил о Triplex-треках к фильмам «Собака Баскервилей» и «Бригада» и признался, что музыка, подаренная Андреем Ивановым, будет звучать в его сердце всегда.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 12:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Крутой в честь 86-летия матери рассказал о самом первом детском…
Родственница Надежды Кадышевой Светлана рассказала, что певица тяжело переживала смерть…
Сын Владислава Стржельчика Илья Коврижных отказался брать фамилию отца, так как видел его раз в…
Глеб Самойлов не общается с братом Вадимом после распада "Агаты…
В Китае стартовали продажи клона Apple iPhone X - Little Pepper…
Названы самые безопасные способы выведения лишней жидкости из…
Виталина Цымбалюк-Романовская попросила прощения у Армена Джигарханяна в программе «Новые русские…
Стартовал предзаказ на гибридный кроссовер Citroen C5…
Сергей Глушко впервые привел брата Александра на…
В США создали «антишпионский» браслет, заглушающий все микрофоны…
«Фигурка о-ля-ля»: Александр Васильев оценил внешний вид Валерии в…
Suzuki презентовала 7-местный кроссовер…
Жанна Агузарова после ухода из "Браво" работала в…
В Сызрани мужчина с сильным кровотечением дождался помощи от врача на вторые сутки после…
Евгений Петросян после смены имиджа стал выглядеть моложе на 20…
Составлен ТОП-5 лучших 7-местных кроссоверов на рынке…
Элтон Джон прервал концерт в Новой Зеландии из-за…
Медики назвали самые главные причины возникновения боли в…
Анастасия Волочкова вызвала стилиста на дом ночью ради срочного…
Поклонники о внешнем виде Ларисы Долиной: «Перекосило из-за…
Ирина Круг показала видео выступления повзрослевшего сына Александра Круга в…
Фотошпионы сняли "заряженную" версию Porsche Cayenne Coupe…
Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина впервые встали на горные…
Медики рассказали о продуктах, способствующих снижению процента жира в теле…
Агния Кузнецова крестила 3-месячного сына от Максима…
Гипноз помог Кейт Миддлтон избавиться от боли во время третьих…
«Жен бесплатных не бывает»: Сергей Шнуров отреагировал на слова протоирея…
Porsche Macan может остаться без бензинового…
Просмотреть все новости