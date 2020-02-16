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В некоторые случаях занятия на турнике могут принести вред организму человека - Ученые

Ученые рассказали, кому опасно висеть на турнике. Несмотря на пользу данного занятия, некоторые группы людей могут ухудшить свое состояние и даже приобрести травмы.

Граждане, которые ведут не слишком активный образ жизни из-за сидячей работы и других причин, часто жалуются на боли в спине. Неправильная осанка может привести к искривлению позвоночника. Если времени на поход в спортзал не хватает, то простой вис на перекладине поможет снять нагрузку на позвоночник и напряжение. Однако людям с диагностированными серьезными заболеваниями, например, остеохондрозом, противопоказаны такие тренировки. Дело в том, что это приводит к вытягиванию поясничного и грудного позвонков и сдавливанию шейных. Нельзя этим заниматься также людям с избыточным весом и имеющим грыжу.

Вис на ногах вниз головой позволяет устранить боли в спине, а также его применяют для тренировки каскадеров, военных и астронавтов. Однако сотрудники Орегонского университета в США считают эту практику опасной из-за прилива крови к определенным областям мозга, глазным яблокам и альвеолам легких. В долгосрочной перспективе побочные эффекты могут привести к серьезным последствиям.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:04

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