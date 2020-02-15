Выход нового Ford Focus RS отложили на несколько лет





Новое поколение линейки «заряженного» хэтчбека намеревались выпустить уже в 2020 году. Однако из-за нововведений в законодательной базе, регулирующей автопромышленную отрасль, руководству американского концерна пришлось пересмотреть планы. Как сообщают источники, инженеры компании не смогли создать качественную силовую установку, соответствующую нормам выбросов углекислого газа.RS-вариант должен был пополнить сегмент так называемых умеренных гибридов со стартер-генератором электричества. Однако такой вариант не будет соответствовать строгим критериям, предъявляемым в Европе к транспорту сейчас. Выйти из ситуации можно, только если новая генерация Focus RS станет полноценным гибридом. Сделать это американский автоконцерн сможет не ранее 2022-2023 года.Как предполагают автоэксперты, двигатель гибрида будет базироваться на 2,5-литровой «чётверке», работа которой функционирует по циклу Аткинсона, заднюю же ось приводить в движение будет электромотор. Производительность всей силовой установки хэтчбека составит 400 лошадиных сил. При этом стоит отметить, что ряд экспертов также заявляют о том, что гибридный «Фокус» может и не выйти, если руководство Ford сочтет данный проект не выгодным для претворения в жизнь.