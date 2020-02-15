АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

Выход нового Ford Focus RS отложили на несколько лет

Новые требования к экологичности транспортных средств, продающихся и эксплуатирующихся в странах Европейского Союза, повлияли на планы автопроизводителей. Так, будет задержан дебют модной новинки от Ford, Focus RS выйдет только через несколько лет.

Новое поколение линейки «заряженного» хэтчбека намеревались выпустить уже в 2020 году. Однако из-за нововведений в законодательной базе, регулирующей автопромышленную отрасль, руководству американского концерна пришлось пересмотреть планы. Как сообщают источники, инженеры компании не смогли создать качественную силовую установку, соответствующую нормам выбросов углекислого газа.

RS-вариант должен был пополнить сегмент так называемых умеренных гибридов со стартер-генератором электричества. Однако такой вариант не будет соответствовать строгим критериям, предъявляемым в Европе к транспорту сейчас. Выйти из ситуации можно, только если новая генерация Focus RS станет полноценным гибридом. Сделать это американский автоконцерн сможет не ранее 2022-2023 года.

Как предполагают автоэксперты, двигатель гибрида будет базироваться на 2,5-литровой «чётверке», работа которой функционирует по циклу Аткинсона, заднюю же ось приводить в движение будет электромотор. Производительность всей силовой установки хэтчбека составит 400 лошадиных сил. При этом стоит отметить, что ряд экспертов также заявляют о том, что гибридный «Фокус» может и не выйти, если руководство Ford сочтет данный проект не выгодным для претворения в жизнь.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 19:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Штурм об отношениях с матерью: «Ей больше нравится, когда мне…
Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде…
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой…
Названы продукты, обладающие сильным мочегонным…
Учёные рассказали о поглощении Земли Солнцем в ходе…
Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров шокирован смертью 17-летней…
Xiaomi выпустила серию гибридных флешек Jessis M с разными…
Андрей Разин подарил своей приемной бабушке Валентине Гостевой авто-карету…
Филипп Киркоров опроверг слухи об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок на церемонии…
Елена Проклова зарабатывает деньги на дом, который строит ее бывший муж Андрей…
Ученые: Употребление клубники способствует уменьшению опухоли при раке…
Максим Галкин без Аллы Пугачевой отправился в отпуск с детьми Лизой и…
Медики перечислили продукты, помогающие суставам оставаться…
"Приходится крутиться": Юрий Куклачев раскрыл размер своей…
«Любовь непоколебима»: Дагестанцы поддержали Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной…
Медики рассказали о главных признаках переизбытка соли в рационе…
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком…
Медики назвали признаки депрессии у…
В некоторые случаях занятия на турнике могут принести вред организму человека -…
В Сети появились первые изображения нового Volkswagen…
Названы продукты с наибольшим содержанием…
Учёные рассказали, что сон на высокой подушке вреден для здоровья…
Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть в сыром…
Ученые приготовили блюда по рецептам 4000-летней кухни…
Учёные рассказали, как по ушам можно определить интеллект…
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной смородины для организма…
Головоногие моллюски умеют питаться по строгому расписанию, чтобы полакомиться самой вкусной…
Просмотреть все новости