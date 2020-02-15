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В Сети появились свежие фотографии обновленного кроссовера Audi Q5

Скоро в свет выйдет обновленный кроссовер от немецкого премиум-бренда Audi Q5. Он сейчас находится на стадии испытаний, свежие фотографии машины, сделанные во время тестов, уже появились в Сети.

Нынешние испытания призваны определить эффективность эксплуатации транспортного средства в различных климатических условиях. На треке для тестовых заездов Audi Q5 находился в плотном камуфляжном чехле. Однако и это не помешало рассмотреть некоторые подробности в машине.

Так, в модернизированном автомобиле сделали более массивной радиаторную решетку. Кроме того, улучшения коснулось и фар, а также конструкции бампера. Дизайн задних фонарей не подвергался внешним изменениям, однако теперь в них установлены светодиоды. Главные переработки конструкторы Audi сделали в салоне.

Теперь интерьер модели украшает передовая информационно-развлекательная система MMI с особым, «парящим» эффектом. Ее диагональ равна 10,1 дюйма, управление мультимедиа в отличие от предыдущей версии с поворотной ручкой здесь осуществляется посредством тачскрина.

Известно, что в анонсе компания указывала на наличие голосового управления. Мотор, скорее всего, останется прежним, поскольку силовой агрегат модели с 2019 года уже соответствует всем последним нововведениям относительно соблюдения экологических норм.

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Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 18:43

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